Alkoholiaktsiiside järsk tõstmine on pannud inimesed rohkem jooma ning kasvanud on ka kodused alkoholivarud, sai ametliku kinnituse. Konjunktuuriinstituudi uuring kinnitab, et inimeste ostukäitumine ja –harjumused on radikaalselt muutunud ning suur osa maksurahast liigub Lätti.