Sageli võib juhtuda nii, et me ei tunne Eesti lauljaid hääle järgi ära. Miks see nii on, kas need hääled on ehk liiga isikupäratud, sest nad jäljendavad lääne staare? Me liigume nüüd Eesti showäri radadele ja jätkame provokatiivse rubriigiga "Ämbritäis häält".