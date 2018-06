Reporter: Kellegi pea sasimine ja saapaga viskamine on väärt kriminaalkorras süüdimõistmist?

Kas kellegi pea sasimine ja saapaga viskamine on väärt kriminaalkorras süüdimõistmist? Aga just nii juhtus endise kriminaalpolitseiniku Ulvar Veldiga, kes läks tülli oma kolleegiga. Kuigi mehed olid lõpuks nõus ära leppima, pidi 20 aastat politseis töötanud Ulvar ametist häbiga lahkuma. Samal ajal oli aga prokuratuur nõus lepitama näiteks Tiit Ojasoo ja tema naiskolleegi, kellele Ojasoo kallale läks. Kas Eesti õigussüsteem on ikka õiglane?