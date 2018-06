Portugali pealinn Lissabon on Eestist geograafiliselt kõige kaugem Euroopa Liidu pealinn. Loomulikult elavad sealgi särasilmsed lõunamaalased, kelle jaoks meri ja purjetamine on elu pärisosa. Meie reporter Marian Võsumets ja tema võttetiim seilasid Lissaboni kuuma päikese all luksuslikul katamaraanil. Kohalik kapten Juan näitas eestlastele, kuidas elab õige mererahvas.