Selle aasta viie esimese kuuga on avastatud juba 89 uut HIV nakatumist. Kokku on Eestis aastate jooksul diagnoositud HI-viirus ligi 10 000 inimesel. Et olla kindel ja öösel rahulikult magada saaks, käis kogu Eesti võrkpalli koondis ennast kontrollimas.