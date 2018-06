Harju Maakohtus pidi jätkuma kohtuprotsess Edgar Savisaare üle, kuid süüdistatav kohtusse ei ilmunud, sest ta on taas Jõgeva haiglas arstide hoole all. Kohus langetaski täna otsuse, et tulenevalt Savisaare halvast tervisest, tema suhtes menetlus lõpetatakse.