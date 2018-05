Elron on teavitanud oma reisijaid, et Tallinn - Pääsküla lõigul on tipptunni reisidel jalgratastega rongi sisenemine keelatud. Selle reegli eiramisel trahve esialgu ei kehtestata ja loodetakse reisijate mõistvale suhtumisele, ent suvehooaeg on algamas ja rattaga rongireisijaid järjest lisandumas. Kuidas vältida möödunud aastate kogemust, mil vagunid sageli jalgratastest üle kuhjatud said?