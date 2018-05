Eesti Päevaleht kirjutas loo, milles vihjatakse võimalusele et eeloleval sügisel võib Reformierakond taas võimule tõusta. See saaks juhtuda vaid Isamaa ja Res Publica liidu ning sotsiaaldemokraatide toel. Reformierakond lükkab spekulatsioonid ümber ja lubab, et enne valimisi uude koalitsiooni ei tormata.