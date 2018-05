4. juunil alustab taas Suvereporter. Nüüd võimalus teile esitleda tänavuse Suvereporteri ilmateate laulu koos ahjusooja videoga. Laulu autor on Mikk Targo,laulab Elina Hokkanen. Video rezhissöör on aga Hindrek Maasik ehk Masa. Tegemist on ühe vana hea ja armastatud suvelauluga,mis on nüüd saanud Mikk Targolt uue seade.