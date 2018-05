Riigikogu õiguskomisjoni esimehe Jaanus Karilaidi sõnul on Reformierakond hirmul, sest võib välja tulla, et selle erakonna vundament on laotud võõra raha pakkidest. Eesti Panga võltsitud dokumendiga võeti 90-ndatel Venemaalt välja üle 32 miljoni dollari. EKRE esimehe Mart Helme hinnangul võib VEB-fondi juhtum olla riigireetmine.