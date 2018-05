28 Eesti ettevõtjat algatasid Riigireformi Sihtasutuse, mille eesmärk on aasta jooksul välja pakkuda muutused, mis on vajalikud Eesti rahva, keele ja kultuuri säilimiseks. Ettevõtjad loodavad, et nende ideed poliitilise võimu reformimiseks ja kodanikuühiskonna tugevdamiseks leiavad kandepinna ka kevadel toimuvatel Riigikogu valimistel.