Grafitist puhastatakse kogu linnahalli fassaad, ühtekokku on tööde maht 2850 ruutmeetrit ning tööde maksumuseks on 24 840 eurot. Grafiti eemaldamiseks kasutatakse märgpuhastuse ehk liivapritsi meetodit, mis on kooskõlastatud ka muinsuskaitseametiga.