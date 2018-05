Iga vähegi endast lugupidav popstaar tuleb välja oma riiete-kollektsiooniga või mõne muu tootega. Eriti populaarne on see Ameerikas. Kui paljud mehed teenivad raha mõne alkohoolse joogi pealt, siis naised on keskendunud erinevate hilpude ja kosmeetika müümisele.