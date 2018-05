Emadepäeva eel ei peeta meeles vaid Eesti aasta ema, olulised on muidugi kõik emad. Tunnustusi jagatakse aga ka maakondades silma paistnud ja tublid lapsed üles kasvatanud naistele. Tänavune Järvamaa aasta ema on Astrit Eilmann, kes on suureks kasvatanud 9 last.