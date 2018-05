Maailma suurima lauluvõistluse Eurovisiooni poolfinaalide eel on ennustusportaalide analüütikud kindlad, et Eesti pääseb finaali ning ennustavad Elina Nechayevale neljandat kohta. Eurovisiooni võidab analüütikute praeguste hinnangute kohaselt Iisrael, kellele järgnevad Norra ja Prantsusmaa. Reporter on juba tänavuses Eurovisiooni linnas Portugalis kohal.