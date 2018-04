Uueks riigihalduse ministriks saab suure tõenäosusega suhtekorraldaja ja ettevõtja Janek Mäggi, kes astus ka Keskerakonda. Nüüd peab Mäggi saama ainult Vabariigi presidendi heakskiidu. Tulevane minister on veendunud, et 10 kuu pärast on Keskerakond kõige parem erakond Eestis.