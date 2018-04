Raamatu sünd on suur asi. Seda enam, kui raamatu kangelasteks oleme ise eestlased. Kõigi oma kiiksude, veidruste ja sooja südame ning põhjamaise natuuriga. Need on oma rahva lood millega viidatakse pisut ka ETV seriaalile Õnne 13, mis edastab meie elu lugusid.