Kunagine menubänd ABBA andis teada, et pärast 35 aastat kestnud pausi on liikmed taas uue muusika lindistamiseks kokku tulnud. Kõik liikmed kinnitavad ühtäkki tekkinud tunnet, et ühinemiseks on õige aeg ning kogemus oli tõeliselt meeliülendav.