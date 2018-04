Eestis on probleemiks on see, et inimesed ei saa endale meedia vastu võitlemist lubada. Neil pole piisavalt raha, et maksta kümneid tuhandeid eurosid juristidele ja siis enda maine eest kohtus võidelda. Nii arvab ärimees Iraj Zand, kellel aga on raha ja kes on valmis kohtus enda eest seisma.