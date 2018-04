Viimase saja aasta jooksul pole ükski troonipärija nii väikeste vahedega järeltulijaid saanud nagu prints William ja tema abikaasa Kate. William ja Kate abiellusid 2011 aastal ja kohe hakkasid liikuma kõlakad võimalikust rasedusest. Kärsitud kuulujutu sõbrad arvasid, et äkki on Katel ja Williamil raskusi laste saamisega. Kuid see jutt läks korstnasse, kui 2012 teatati paari lapseootusest.