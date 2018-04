Reporter: Vaata ansambli Must Hunt värsket videot!

Rahva jõudis tulevaselt plaadilt ansambli Must Hunt kolmas singel ja seda nii helis kui ka pildis. Loo pealkiri on «Joosta koos huntidega».Nagu teistel Musta hundi lugude , on ka «Joosta koos huntidega» muusika autor Marko Atso, sõnad kirjutas Aapo Ilves. Video võttis üles ja lõikas kokku Indrek Kasesalu, stilistika poolelt pani õla alla Grete Laus-Evestus.