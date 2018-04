Nädala algul väitis siseminister Andres Anvelt Riigikogus, et Eesti Päästevõimekusega on kõik korras ja suuremaid investeeringuid kui viimasel kahel aastal pole kunagi tehtud. Nüüd said ministri sõnad kinnitust, kui Põhjarannikul Kaberneemes avati esimene spetsiaalselt vabatahtlikele päästjatele projekteeritud depoohoone.