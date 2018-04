Tallinna linnavolikogu opositsioonierakonnad kutsusid seoses Tallinnas viimasel ajal ilmsikstulnud korrptsioonijuhtumitega aru andma Tallinna linnapea Taavi Aasa. Aas tõdes, et linna mainet on need skandaalid kahjustanud, opositsioon aga ootab edasisi märke muutustest, eelkõige linna äriühingute depolitiseerimist.