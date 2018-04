Jüri Ratase valitsus otsustas viia riigi eelarve järgmisel aastal struktuursesse tasakaalu. Lisaks lubas valitsus maksurahu ja seadustatud alkoholiaktsiisi tõus ja kavandatud magusamaks jäävad ära! Poliit-analüütikud viskavad nalja, et riigikogu valimised lähenevad. Need on juba märtis 2019 ja nüüd püütakse rahvale meeldima hakata.