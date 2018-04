Vanu hitte on alati mõnus kuulata. Nutikad muusikaprodutsendid teavad, et alati pole vaja uut leiutada. Nüüd ongi valmis saanud Eesti ja Kuuba esimene muusikaalane koostöö kunagise Eesti popbändi "Code One´i" akustiline versioon Mikk Targo laulust Vikerkaar. Ainult, et nüüd laulab seda Elina Hokkanen.