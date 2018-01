Pyeongchangi taliolümpiamängudeni on jäänud loetud päevad. Suur olümpiapidu jõuab teieni Kanal 2, Kanal 12 ja Postimehe vahendusel. Kes aga on need inimesed, kes hakkavad Lõuna-Koreast eesti televaatajatele uudised ja reportaaže tegema?