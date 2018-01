Iraani pealinnas Teheranis luusivad tänavatel viiekilogrammised rotid. Just nii väidavad kohalikud elanikud, kelle sõnul kardavad kassid hiiglaslikke närilisi nagu vett. Asi on lausa nii hull, et rottidele on linnas sõna otseses mõttes sõda kuulutatud.