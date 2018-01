Politsei- ja piirivalveamet soovitab hiljutiste raskete liiklusõnnetuste valguses juhtidel loobuda keerulistes ilmaoludes möödasõitudest. Kui on rasked ilmastikuolud, kui tee on jäine, eriti varahommikul, kus temperatuur on miinustes ja teel võib olla must jää, siis siis tasub politsei soovitusel möödasõidumanöövrit kindlasti vältida. Aja kaotus pole võrreldav elu kaotusega.