Hiina uusaasta läheneb ja on aeg võtta eeskuju, kuidas Hiinas tähistatakse talviseid pidustusi. Pekingis avati suur jäälaternate festival, mis on pühendatud 2022. aastal toimuvatele Pekingi taliolümpiamängudele. Festivali alale on püstitatud jääehitised, mis iseloomustavad erinevaid linnasid, kus on peetud taliolümpia mänge. Mõned skulptuurid viitavad ka Pekingi järgmise aasta ülemaailmsele aiandusfestivalile.