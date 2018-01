Tallinna Rahvusraamatukogus esitleti täna Kaitseliidu 100. aastapäeva juubelimarki. See on esimene postmark Eesti juubeliaasta markide seerias. Tulemas on veel Eesti Vabariik 100 hõbemark ja mitmed teised sajandat aastapäeva tähistavad postmargid.