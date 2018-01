Paari aasta tagune juhtum No teatri juhi Tiit Ojasoo ja teatri näitlejanna vahel on täna viinud Eesti seisu, kus päevakorras on valitsuskriis. Kuigi justiitsminister Urmas Reinsalu vastu plaanitavat umbusaldusavaldust, mille tingis tema meedias ilmunud arvamuslugu, saab käsitleda ka Ojasoo juhtumist lahus, võib see viia ministri tagasikutsumiseni. Selgus peaks saabuma kolmapäeval.