Esilinastub "Pilvede all, Neljas Õde!" Film on nii oodatud, et piletid esilinastusele müüdi välja hetkega. Kurvastada aga pole vaja, juba ülehomsest jõuab film üle Eesti kõikidesse kinodesse ja on kättesaadav kõikidele fännidele ja huvilistele.