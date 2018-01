Küllap on paljud meist märganud, et taskud või rahakott on täitunud ühe- ja kahesendistega, mille eest midagi suurt osta ei saa ja mis pigem kaalukat tüli valmistavad. Tore kui mündid leiavad tee heategevuspurkidesse, ent Eesti Pank on teinud ettepaneku vähendada ühe- ja kahesendiste kasutamist ning hakata tulevikus ostukorvi hinda kassades üles ja alla ümardama.