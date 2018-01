Enamike eestimaalaste jaoks on toidupakendil esitatud info liiga väikeses kirjas ning ligi pool tarbijatest leiab, et oluline informatsioon on peidetud. Aga näiteks naised, kõrgharidusega ning kõrgema sissetulekuga inimesed, otsivad pakendilt teavet, teistega võrreldes, oluliselt enam.