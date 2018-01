Taani vahetas Tapal Ühendkuningriigi juhitavas lahingugrupis välja Prantsusmaa. NATO lahingugruppi kuuluvad Eestis peale brittide veel Islandi sõjaväelased. Eesti on Taaniga külg külje kõrval teeninud Lõuna-Afganistanis, praegu koolitavad Eesti ja Taani väed koos Iraagi sõjaväelasi. Nüüd on taanlased Tapal, et panustada NATO solidaarsusesse.