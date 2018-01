Uue aasta maksusüsteemi muudatuste juures on jäänud tähelepanuta asjaolu, et Eestis on endiselt üle 14 tuhande pensionäri, kes pole esitanud avaldust tulumaksuvabastuseks. See on neid ilma jätnud märkimisväärsest osast lisasisssetulekust ning peamiseks põhjuseks on olnud teadmatus.