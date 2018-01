Reporter: Vaata kogu EMA 2018 nominentide nimekirja

Enim nominatsioone pälvis Miljardid, tervelt viies kategoorias. Trad.Attack! on nominendiks neljas kategoorias ja lausa viis artisti on nominendiks kolmes kategoorias.

Hääletus toimus kahe nädala jooksul ja viidi läbi kahes voorus. Uuendusena said Aasta Naisartist, Aasta Meesartist ja Aasta Ansambel kategoorias kandideerida ka need, kelle vähemalt kaks lugu sisenesid kandideerimise perioodil suuremate raadiote edetabelitesse. Žürii häältest moodustus pingerida, mille esimesed kohad avalikustatakse nominentidena ning enim hääli saanud album, laul või muusikavideo võidab.

Galal tunnustatakse taas ka ühte artisti auhinnaga Panus Eesti Muusikasse. Selle auhinna saaja selgub Eesti Muusikaauhinnad üritust korraldava Eesti Fonogrammitootjate Ühingu liikmete otsusega.

Eesti Muusikaauhinnad 2018 nominendid tähestikulises järjekorras:

Aasta Jazzalbum

Kira Skov ja Maria Faust - In The Beginning

Reigo Ahven Trio - Remember

Trump Conception - Wait For It

Aasta Etno/Folk/Rahvalik album

Curly Strings - Hoolima

Mari Kalkun - Ilmamõtsan

Trad.Attack! - Kullakarva

Aasta Elektroonikaalbum

Dave Storm - Music Is Everywhere

Djerro - Aye Candiez

Indivision - Mirakuru

Aasta Alternatiiv/Indiealbum

Erki Pärnoja - Efterglow

Lepatriinu - EP1

Pia Fraus - Field Ceremony

Aasta Metalalbum

Nikns Suns - Urjoh, Hunti!

Palat - The First...At Last

Pedigree - Standard Sundown

Aasta Rockalbum

Kosmikud - Sügis sanatooriumis

Miljardid - Kunagi läänes

Nevesis - Pink Magnet Masters

Aasta Popalbum

IFF. - Suur loterii

Liis Lemsalu - +1

Tanel Padar - Parem veelgi

Aasta Hip-Hop/Rapalbum

Arop - P.O.E.G

Genka/Paul Oja - Mixtape nr 1

Reket - Super ei

Aasta Debüütalbum

Lepatriinu - EP1

Miljardid - Kunagi läänes

Revals - Jumal elab pealinnas

Aasta Naisartist

Liis Lemsalu - +1

Liisi Koikson - Coffee For One

Mari Kalkun - Ilmamõtsan

Aasta Meesartist

Erki Pärnoja - Efterglow

IFF. - Suur loterii

Tanel Padar - Parem veelgi

Aasta Ansambel

Lexsoul Dancemachine - Sunny Holiday In Lexico

Miljardid - Kunagi läänes

Trad.Attack! - Kullakarva

Aasta Muusikavideo

Arop - Kiki Miki

Tommy Cash - Surf

Trad.Attack! - Imepuu

Aasta Parim Laul

Arop - Kiki Miki

Miljardid - Olendid

Naised Köögis - Aasta ema

NOËP - Jennifer Lawrence

Tanel Padar - Parem veelgi

Aasta Album

Erki Pärnoja - Efterglow

IFF. - Suur loterii

Liis Lemsalu - +1

Miljardid - Kunagi läänes

Trad.Attack! - Kullakarva

Aasta Klassikaalbum (kandideerivad nelja klassikalise muusika žanrikategooria parimad)

Aasta heliloomingu Album. Aasta Koorimuusika Album

Tõnu Kõrvits. Moorland elegies

Esitajad: Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester, solistid Marianne Pärna, Jaanika Kilgi, dirigent Risto Joost

Muusika: Tõnu Kõrvits

Aasta Kammermuusika Album

Works for violin and piano

Esitajad: Mari Poll (viiul), Mihkel Poll (klaver)

Muusika: George Enescu, Francis Poulenc, Arnold Schönberg, Erkki-Sven Tüür

Aasta Sümfoonilise või Lavamuusika Album

Concertos for oboe and oboe d´amore

Esitajad: Kalev Kuljus (oboe), Leedu Kammerorkester

Muusika: Antonio Vivaldi, Alessandro Marcello, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach

Võitjad kuulutatakse välja 25. jaanuaril Saku Suurhallis Eesti Muusikaauhinnad 2018 galal, millest teeb otseülekande Kanal 2. Kuna tegemist on ka Eesti Muusikaauhindade 20. juubeli tähistamisega, siis on lavale oodata läbi aegade suurimat artistide hulka, teiste hulgas esinevad erishow’dega Trad.Attack!, Liis Lemsalu, Ott Lepland, Tanel Padar, NOËP, Genka, Arop ja Reket. Õhtut juhivad Eda-Ines Etti ja Karl-Erik Taukar. Piletid on müügil Piletilevis.

Lisainfo: www.muusikaauhinnad.ee ja www.facebook.com/muusikaauhinnad