Paljud lapsevanemad on hämmingus, sest Tartu Ülikooli Kliinikum otsustas paari aasta pärast valmivasse uude lastehaiglasse ravibasseini ehitamata jätta. Kas see tähendab, et jätkub praegune olukord, kus haiged lapsed peavad annetuste toel võimlema teistes veekeskuste basseinides?