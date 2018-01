Sotsiaalmeedia kasutamine lisab teismelistele emotsionaalset pinget just siis, kui nad on emotsionaalselt kõige haavatavamad, selgub käesoleva aasta alguses Inglismaal tehtud uuringust. Uuring hoiatab vanemaid, et lapsed ei ole valmis nendeks väljakutseteks, mida toob kaasa sotsiaalmeedia kasutamine.