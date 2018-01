Pärnus Endla teatris kuulutati välja aasta kaitseliitlane ja naiskodukaitsja. Laureaate ei tunnustata vaid tegevuste eest Kaitseliidus. Need on inimesed, kes tegutsevad mitmel elualal korraga ja on igas mõttes Eesti elu edendajad. Esimest korda anti sellist kõrget tunnustust kaheksa aastat tagasi.