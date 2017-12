Merle Parts on naine, kelle nimi ei ole võõras mitte ühelegi eestimaalasele. Siiski võiks öelda Merle Partsi kohta hunt lambanahas. Seda just karistust ootavate kriminaalide kohalt, sest pealtnäha malbe naine on vähemalt oma töös väga karm ja kindlameelne, ning paneb suured sulid ja maffiamehed trellide taha silmagi pilgutamata.