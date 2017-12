Suurbritannia Prints Harry on viimasel ajal pea iga päev ajakirjanduse tähelepanu orbiidis. Seda peamiselt oma tulevaste pulmadega järgmise aasta mais. Prints on öelnud, et tahab endale osaks saavat tähelepanu suunata nendele teemadele, mis talle südamelähedased on. BBC raadio 4 kutsus Harry külalissaatejuhiks ning prints käis välja idee intervjueerida Ameerika Ühendriikide endist presidenti Barack Obamat.