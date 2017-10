Briti kunstnik Stephen Wiltshire on tuntud linnapanoraamide joonistaja. Kunstnikele on selliste vaadete joonistamine tüüpiline, aga Wiltshire erineb teistest selle poolest, et ta joonistab oma pildid peast. Wiltshire on autist ja tal on fotograafiline mälu. Seetõttu jäi tal iga detail meelde üksnes ühe 45 minutilise helikopteri sõiduga New Yorki kohal.