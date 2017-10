Moeajakiri Elle tähistas „Naised Hollywoodis“ üritust Beverly Hillsis ning loomulikult olid tähelepanu keskpunktis ahistamissüüdistused, mis on välja tulnud seoses produtsent Harvey Weinsteini seksiskandaaliga. Näitlejad loodavad, et juhtum muudab seksuaalsed rünnakud tõsiselt võetavaks ja need olukorrad peaksid tulevikus vähenema.