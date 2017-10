Eesti on olnud Euroopa Liidu nõukogu eesistuja alates juulist. Alles see oli, kui Eestit külastasid Euroopa riigijuhid ning lepiti kokku olulisemates punktides, mida arutada Euroopa Liidu ülemkogul, mida peeti Brüsselis just sel nädalal. Kuidas on Eestil teemade juhtimine õnnestunud?