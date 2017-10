Ehitustempo on Eestis saavutamas viimase 10 aasta kõrgeimat taset. Nõudlus on tõusuteel, sest täna on parimasse koduostmisikka jõudnud laulva revolutsiooni aegne põlvkond. Valdava osa kodulaenu taotlejatest moodustavad just 25-34-aastased.