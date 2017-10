IRL on erakond, kellele on juba pikka aega ennustatud kustumist. Seekordsetelt kohalikelt valimistelt oodatigi hääbumise algust. Ennustati, et IRL ei saa valimiskünnisestki üle. Läks aga veidi teisiti. Tallinnas jäädi viiendaks ja saadi viis kohta volikogusse.