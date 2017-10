Kas teie perel on säästud, elate palgapäevast palgapäevani, või ei jagu seda isegi järgmise palgapäevani? 40% Eesti peredest on viimasel aastal olnud rahahädas, ehk siis teenitud raha saab enne järgmist palgapäeva osta. Eesti Panga muuseumis peeti rahatarkuse teemalist perepäeva, kus tõestati, et elada saab ka nii, et iga kuu jääks raha lausa üle.