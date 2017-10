Liikluses peavad omavahel hakkama saama nii rikkad ja vaesed, mehed ja naised, kui ka noored ja vanad. Just eakatele, kellel on load käes olnud 30 või lausa 50 aastat, korraldati Paides koolitus. Et neid siis natukene tänapäevaste oludega kurssi viia ja harjumused üle vaadata.