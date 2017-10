Euroopa poliitmaastiku tähtsaim küsimus on hetkel, mis hakkab järgmisena Hispaanias Kataloonias juhtuma. Kas katalaanid kuulutavad tõesti iseseisvuse välja? Kui jah, siis, kuidas reageerib sellele Madrid ehk Hispaania keskvõim? Järgnevas loos teeme põgusa ülevaate, kes need katalaanid üldse on ja kui palju on neil ühist eestlastega, kes omal ajal iseseisvuse eest võitlesid.